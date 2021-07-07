«Грустно и несправедливо». Серхио Рамос отреагировал на вылет сборной Испании с Евро-2020

Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Серхио Рамос отреагировал на вылет национальной команды с чемпионата Европы — 2020.
«Грустно и несправедливо. Вы заставили всю страну трепетать и волноваться. Горжусь нашей сборной», — написал Серхио Рамос в своём «твиттере».
Напомним, сборная Испании уступила сборной Италии в полуфинальном матче Евро-2020 (1:1 ДВ, 2:4 по пенальти). На 60-й нападающий Федерико Кьеза, подобрав мяч в штрафной, выполнил обводящий удар под дальнюю штангу. На 80-й минуте форвард сборной Испании Альваро Мората закатил мяч в ближний нижний угол ворот. В серии пенальти успешнее оказалась сборная Италии.
Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который пройдёт сегодня, 7 июля, на «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 7 июля 2021
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