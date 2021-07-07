Экс-игрок Аргентины: Неймара трудно остановить, но я как следует ударил бы его на поле

Бывший игрок сборной Аргентины Оскар Руджери отреагировал на поведение нападающего национальной команды Бразилии Неймара на Кубке Америки.



«Неймар не имеет каких-либо правил поведения на поле. При счёте 4:0 делает финт, тащит мяч в одну сторону, тащит в другую. Это случилось в матче с Перу. Это правда, что Неймар выделяется, он не Месси, но это совершенно разные вещи. Футболисты Перу уже уничтожены, но он продолжал играть со своими соперниками. Так как его трудно остановить, я, если бы мог, как следует ударил бы его», — цитирует Руджери Marca со ссылкой на ESPN.



По итогам двух полуфинальных матчей определились оба финалиста нынешнего розыгрыша Кубка Америки. В финале Кубка Америки сыграют сборные Бразилии и Аргентины. Матч состоится в ночь на 11 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.

Новость по теме В финале Кубка Америки — 2021 сыграют Бразилия и Аргентина