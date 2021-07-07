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Эльмир Набиуллин: чувствуется, что тренерский штаб «Химок» хотел видеть меня в команде

Эльмир Набиуллин: чувствуется, что тренерский штаб «Химок» хотел видеть меня в команде
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Защитник «Химок» Эльмир Набиуллин прокомментировал свой переход в подмосковный клуб.

«Меня отлично приняли в команде. В «Химках» собрался очень хороший и амбициозный коллектив, который в прошлом сезоне провёл впечатляющую серию в Премьер-Лиге. Оказавшись здесь, понимаю, что это не просто так. Я играл против «Химок», команда отличается неуступчивостью, с ними тяжело играть любому сопернику.

С первого дня ощущаю, что здесь очень интенсивные тренировки. Но главное — чувствуется, что тренерский штаб хотел видеть меня в команде. «Арена Химки» — хорошо знакомый мне стадион, где я сыграл много матчей. С нетерпением жду первых официальных игр, чтобы показать себя!» — цитирует Набиуллина пресс-служба «Химок».

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