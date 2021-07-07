Эльмир Набиуллин: чувствуется, что тренерский штаб «Химок» хотел видеть меня в команде
Поделиться
Защитник «Химок» Эльмир Набиуллин прокомментировал свой переход в подмосковный клуб.
«Меня отлично приняли в команде. В «Химках» собрался очень хороший и амбициозный коллектив, который в прошлом сезоне провёл впечатляющую серию в Премьер-Лиге. Оказавшись здесь, понимаю, что это не просто так. Я играл против «Химок», команда отличается неуступчивостью, с ними тяжело играть любому сопернику.
С первого дня ощущаю, что здесь очень интенсивные тренировки. Но главное — чувствуется, что тренерский штаб хотел видеть меня в команде. «Арена Химки» — хорошо знакомый мне стадион, где я сыграл много матчей. С нетерпением жду первых официальных игр, чтобы показать себя!» — цитирует Набиуллина пресс-служба «Химок».
Новость по темеНабиуллин подписал контракт с «Химками»
Комментарии
- 7 июля 2021
-
12:35
-
12:32
-
12:19
-
12:03
-
11:47
-
11:44
-
11:36
-
11:07
-
11:01
-
10:34
-
10:25
-
10:21
-
10:02
-
09:57
-
09:54
-
09:45
-
09:28
-
09:00
-
09:00
-
08:49
-
08:30
-
08:17
-
07:51
-
07:27
-
07:11
-
06:32
-
06:21
-
05:36
-
05:24
-
04:55
-
04:42
-
04:18
-
03:58
-
03:44
-
03:16
Партнерский контент