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Хавьер Рибалта рассказал, почему покинул «Зенит»

Хавьер Рибалта рассказал, почему покинул «Зенит»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта объяснил решение покинуть санкт-петербургский клуб ради работы в «Парме».

«Я всегда был счастлив в «Зените». Но я получил важное для меня предложение. И дело не в деньгах. Просто это новый проект. Поэтому я решил сменить клуб. Да, «Парма» будет выступать в Серии B, но я не стал бы говорить такими категориями. Некоторые клубы остаются большими вне зависимости от обстоятельств.

Тот период для меня уже окончен. Круг замкнулся, и я решил вернуться в страну, где мне всегда было хорошо. Я проработал в Италии девять лет. Так что мне сразу понравилась идея перехода в «Парму». И я решил что-то изменить в своей жизни», — цитирует Рибалту Sport24.

Рибалта был назначен спортивным директором «Зенита» летом 2018 года, а в апреле этого года покинул сине-бело-голубых.

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