«Аэрофлот» выплатил ЦСКА 200 млн рублей по спонсорскому контракту

Авиакомпания «Аэрофлот» выплатила 200 млн рублей футбольному клубу ЦСКА по спонсорскому контракту, сообщает «РБ Бизнес».



Договор с клубом был подписан 17 февраля 2021 года и действителен до 31 января 2022 года. Из документов также следует, что другой спонсор ЦСКА, ПАО «Россети», выплатит клубу 70,98 млн рублей в течение 2021 года. «Аэрофлот» стал спонсором футбольного клуба ЦСКА в 2009 году, компания «Россети» — в 2013 году.



Напомним, ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002. Алексей Березуцкий, на сегодняшний день исполняет обязанности главного тренера команды.