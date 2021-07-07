Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аэрофлот» выплатил ЦСКА 200 млн рублей по спонсорскому контракту

«Аэрофлот» выплатил ЦСКА 200 млн рублей по спонсорскому контракту
Комментарии

Авиакомпания «Аэрофлот» выплатила 200 млн рублей футбольному клубу ЦСКА по спонсорскому контракту, сообщает «РБ Бизнес».

Договор с клубом был подписан 17 февраля 2021 года и действителен до 31 января 2022 года. Из документов также следует, что другой спонсор ЦСКА, ПАО «Россети», выплатит клубу 70,98 млн рублей в течение 2021 года. «Аэрофлот» стал спонсором футбольного клуба ЦСКА в 2009 году, компания «Россети» — в 2013 году.

Напомним, ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002. Алексей Березуцкий, на сегодняшний день исполняет обязанности главного тренера команды.

Новость по теме
Чалов: Дзагоев — легенда ЦСКА. Надеюсь, он останется с нами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021