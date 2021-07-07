В «Спартаке» отреагировали на предложение передать стадион в управление сторонней компании

В московском «Спартаке» прокомментировали информацию о потенциальном переходе домашнего стадиона команды «Открытие Банк Арена» под контроль сторонней фирмы.



«Это всё равно что снимать квартиру или дом у самого себя, будучи собственником объекта. Предпочитаем оставаться хозяевами у себя дома», — цитирует медиадиректора красно-белых Антона Фетисова «РБК-Спорт».



Ранее стало известно, что министерство спорта рассмотрит проект централизованного управления крупными стадионами и ледовыми аренами в России. В концепции предлагается создать публично-правовую компанию для управления и эксплуатации «значимых спортивных объектов», среди которых стадионы, построенные к чемпионату мира — 2018, и некоторые частные арены. В список попали «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (на которой проводит матчи «Зенит») и «Открытие Банк Арена».

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