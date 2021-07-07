«Урал» начал массовую вакцинацию футболистов и представителей тренерского штаба

Медицинским департаментом «Урала» был организован первый этап вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга. Вакцинацию «Спутником V» прошли члены тренерского штаба, персонала и игроки главной команды, «Урала-2», «Урала-М», а также офисные сотрудники. Второй этап вакцинации запланирован через три недели.



Напомним, ранее заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, как коронавирусные ограничения, введённые с 1 августа, повлияют на команды. Напомним, в южном регионе базируются клубы РПЛ «Краснодар» и «Сочи». Коробка заявил, что командам, приезжающим на матчи с «Сочи» и «Краснодаром», будет необходимо вакцинироваться.



Первым антиковидную вакцинацию в полном составе начал казанский «Рубин».

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