«Давай, танцуй!» Лионель Месси поиздевался над соперником во время серии пенальти

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси эмоционально повёл себя во время серии пенальти в полуфинальном матче Кубка Америки с Колумбией (1:1, 3:2 пен).



Один из ударов исполнял защитник колумбийцев Йерри Мина, знакомый Месси по выступлению за «Барселону». Его удар парировал вратарь, и Лео начал кричать экс-партнёру: «Давай, танцуй!» Выкрики форвард сопроводил издевательскими аплодисментами.

Видеообзор матча Аргентина — Колумбия:

Вероятно, Месси припомнил Мине его поведение в четвертьфинальном матче с Уругваем. В той встрече дело также дошло до серии пенальти. Йерри реализовал свой удар и исполнил яркий танец. Не исключено, что Месси таким образом отомстил Мине за своего друга и бывшего одноклубника, уругвайского форварда Луиса Суареса.

Видеообзор матча Уругвай — Колумбия: