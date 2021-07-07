Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» сменил технического спонсора

«Ахмат» сменил технического спонсора
Комментарии

«Ахмат» объявил о заключении контракта с производителем спортивной экипировки Macron. Предыдущим техническим спонсором грозненцев была фирма adidas.

«Мы рады приветствовать нашего нового технического спонсора — компанию Macron, чья продукция отличается высоким качеством, технологичностью, современным дизайном и исключительным индивидуальным подходом. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным», — сказал генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

Как отмечается в заявлении, стилисты Macron и представители «Ахмата» уже работают над новым дизайном игровой формы для команды на следующий сезон.

Фото доступно в «инстаграме» «Ахмата».

«Ахмат» в минувшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 турах команда набрала 40 очков.

Новость по теме
«Ахмат» начал вакцинацию футболистов и тренерского штаба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021