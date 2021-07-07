«Ахмат» сменил технического спонсора

«Ахмат» объявил о заключении контракта с производителем спортивной экипировки Macron. Предыдущим техническим спонсором грозненцев была фирма adidas.
«Мы рады приветствовать нашего нового технического спонсора — компанию Macron, чья продукция отличается высоким качеством, технологичностью, современным дизайном и исключительным индивидуальным подходом. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным», — сказал генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.
Как отмечается в заявлении, стилисты Macron и представители «Ахмата» уже работают над новым дизайном игровой формы для команды на следующий сезон.
Фото доступно в «инстаграме» «Ахмата».
«Ахмат» в минувшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 турах команда набрала 40 очков.
- 7 июля 2021
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