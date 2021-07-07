«Дженоа» работает над трансфером нападающего киевского «Динамо»

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга может продолжить карьеру в итальянской Серии А.



Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», приобрести 21-летнего украинского футболиста намерен «Дженоа». Клуб в настоящее время работает над трансфером. Сумма потенциальной сделки оценивается в € 9 млн.



Также, по информации источника, «Дженоа» работает над переходом вингера «Манчестер Сити» Филипа Стевановича на правах аренды.



Супряга является воспитанником «Днепра», а за «Динамо» выступает с 2018 года. В прошлом сезоне форвард принял участие в 17 матчах украинской Премьер-лиги, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Киевская команда по итогам розыгрыша завоевала чемпионский титул.

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