Главный тренер «Валенсии» Бордалас не рассчитывает на Черышева

Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас не рассчитывает на российского полузащитника Дениса Черышева в сезоне-2021/2022, сообщает Onda Deportiva. Бордалас лично сообщил Черышеву о том, что футболист должен будет найти себе новую команду.
Ранее появилась информация, что полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может продолжить карьеру в другом испанском клубе – «Хетафе». Недавно в Мадриде состоялась встреча президентов «Хетафе» и «Валенсии», на которой представители клубов обсудили возможное трансферное сотрудничество.
Напомним, Черышев выступает за «Валенсию» с 2018 года, его контракт рассчитан до лета 2022 года. В ходе своей карьеры Денис также защищал цвета мадридского «Реала», «Севильи» и «Вильярреала». В минувшем сезоне 30-летний хавбек провёл 21 матч в испанской Примере и отдал три голевые передачи.
- 7 июля 2021
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