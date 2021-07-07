Лионелю Месси рассекли голеностоп в полуфинале Кубка Америки. Фото

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил повреждение в полуфинальном матче Кубка Америки с Колумбией.
В одном из эпизодов защитник колумбийской команды Франк Фабра неосторожно сыграл и нанёс удар по голеностопу капитана аргентинцев, в результате чего у того появилось рассечение. Несмотря на кровотечение, Месси продолжил игру, отыграл дополнительное время и впоследствии успешно исполнил свой удар в серии пенальти.
Фото: Alexandre Schneider/Getty Images
Как отмечает TyC Sports, Фабра после инцидента принёс извинения Месси и попросил Лионеля подарить ему футболку после матча.
В финале Кубка Америки сборной Аргентины предстоит сыграть с национальной командой Бразилии, которая в своём полуфинале одолела Перу (1:0). Решающий матч состоится в ночь на 11 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.
Видеообзор матча Аргентина — Колумбия:
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