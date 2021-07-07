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Лионель Месси прокомментировал выход сборной Аргентины в финал Кубка Америки

Лионель Месси прокомментировал выход сборной Аргентины в финал Кубка Америки
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями от выхода команды в финал Кубка Америки.

В полуфинальном матче аргентинская команда встретилась с Колумбией. В основное время соперники обменялись голами, а в серии пенальти точнее оказались партнёры Месси. Сам Лео также реализовал свой удар.

«Мы выполнили свою первую цель — вышли в финал. Мы счастливы как никогда. Наша команда окрепла ещё на прошлом Кубке Америки и оставила о себе хорошее впечатление. В этот раз мы добрались до финала. Я наслаждаюсь этим временем. Хочу выиграть что-нибудь со сборной», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Видеообзор матча Аргентина — Колумбия:

В финале Кубка Америки сборной Аргентины предстоит сыграть с национальной командой Бразилии, которая в своём полуфинале одолела Перу (1:0). Решающий матч состоится в ночь на 11 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.

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