Супруга Мораты рассказала об угрозах и оскорблениях в адрес мужа от итальянских фанатов

Аличе Кампелло, супруга нападающего сборной Испании Альваро Мората, рассказала об оскорблениях и угрозах в адрес мужа со стороны итальянских болельщиков.



Напомним, Мората не попал в стартовый состав сборной Испании на матч 1/2 финала Евро-2020 с Италией (1:1, 2:4 — по пенальти), но вышел на поле по ходу встречи и сравнял счёт. В серии пенальти Мората допустил промах, который стал решающим — сборная Италии вышла в финал турнира.



Кампелло на своей странице в «Инстаграме» опубликовала скриншоты сообщений, отправленных итальянскими болельщиками. В них Морате желали заболеть раком и угрожали расправой.



«Честно говоря, я не принимаю такие сообщения близко к сердцу. Не думаю, что дело в факторе итальянцев, дело в невежестве. Если бы нечто подобное случилось с более хрупкой девушкой, это могло бы причинить ей вред. Хочу напомнить, что спорт призван объединять людей, а не выражать своё разочарование подобным образом. Надеюсь, что в будущем в таких ситуациях будут предприняты серьёзные меры, потому что это неприемлемо», — написала Кампелло.

Фото: «Инстаграм» Аличе Кампелло