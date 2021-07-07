Эксперт Хайо Зеппельт: Игры пройдут под знаком допинга

Немецкий эксперт в сфере допинга Хайо Зеппельт назвал особенности ближайших Олимпийских игр.
«Допинговые скандалы, происходившие в последнее время, никоим образом не способствовали созданию равных для спортсменов возможностей. Эти Игры в Токио пройдут не только под знаком коронавируса, но и в некоторой степени допинга», — цитирует Зеппельта швейцарское издание Blick.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.
Организаторы Олимпиады рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.
Также планируется проводить все мероприятия после 9 часов вечера без зрителей, включая церемонии открытия и закрытия.
- 7 июля 2021
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