Гендиректор «Интера» — о переходе Хакими в «ПСЖ»: приходится принимать болезненные решения

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, почему клуб согласился на трансфер защитника Ашрафа Хакими в «Пари Сен-Жермен».



«Мы находимся в деликатной ситуации. Сейчас в футболе наметился некоторые экономический кризис, и я хочу отметить, что наши владельцы инвестировали в клуб почти € 700 млн. Поэтому просто немыслимо вновь просить у них помощь такого рода. Нам приходится принимать болезненные решения, такие как продажа Хакими, но мы сделали это с расчётом на будущее», — приводит слова Маротты Football Italia.



Напомним, Хакими накануне перешёл в «ПСЖ». Контракт марокканца с парижским клубом рассчитан до 2026 года. В минувшем сезоне Хакими стал с «Интером» чемпионом Италии. Защитник провёл в Серии А 37 матчей, в которых забил семь мячей и сделал восемь голевых передач.

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