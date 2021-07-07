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Марио Балотелли стал игроком турецкого клуба

Марио Балотелли стал игроком турецкого клуба
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Нападающий Марио Балотелли заключил контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», сообщает пресс-служба команды на странице в «Твиттере». Соглашение 30-летнего итальянского футболиста с клубом рассчитано на три года.

Балотелли покинул «Монцу» по окончании минувшего сезона на правах свободного агента. Марио выступал за «Монцу» с 2020 года. Ранее футболист вошёл в список самых культовых игроков в истории АПЛ по мнению бывшего нападающего сборной Англии и «Ньюкасл Юнайтед» Алана Ширера. Балотелли выступал за такие клубы, как «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ницца», «Марсель» и другие команды.

В минувшем сезоне «Адана Демирспор» стал победителем первой лиги Турции и вернулся в высший дивизион страны после 26 лет отсутствия.

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