«Ростов» отдал защитника в аренду украинскому клубу
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Защитник «Ростова» Александр Павловец перешёл в украинский «Колос», сообщает пресс-служба дончан.
Белорусский футболист будет выступать за «Колос» на правах аренды. Павловец проведёт в «Колосе» следующий сезон.
Павловец был куплен «Ростовом» у брестского «Динамо» в октябре 2020 года. В сезоне-2020/2021 он провёл пять матчей в Российской Премьер-Лиге. Павловец сыграл восемь встреч за сборную Беларуси.
Ранее «Ростов» объявил расписание на второй межсезонный сбор в Австрии, который продлится с 5 по 17 июля. Как информирует официальный сайт «Ростова», донской клуб сыграет пять товарищеских матчей. Одним из интересных соперников ростовчан станет британский «Бёрнли», выступающий в английской Премьер-лиге.
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