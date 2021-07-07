«Ростов» отдал защитника в аренду украинскому клубу

Защитник «Ростова» Александр Павловец перешёл в украинский «Колос», сообщает пресс-служба дончан.

Белорусский футболист будет выступать за «Колос» на правах аренды. Павловец проведёт в «Колосе» следующий сезон.

Павловец был куплен «Ростовом» у брестского «Динамо» в октябре 2020 года. В сезоне-2020/2021 он провёл пять матчей в Российской Премьер-Лиге. Павловец сыграл восемь встреч за сборную Беларуси.



Ранее «Ростов» объявил расписание на второй межсезонный сбор в Австрии, который продлится с 5 по 17 июля. Как информирует официальный сайт «Ростова», донской клуб сыграет пять товарищеских матчей. Одним из интересных соперников ростовчан станет британский «Бёрнли», выступающий в английской Премьер-лиге.