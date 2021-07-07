Роднина — о замене Черчесова: при чём тут тренер, если нет игроков? Ничего не поменяется

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о возможной отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
«Если мы говорим о сборной, ответьте на вопрос: когда надо начинать воспитывать ребёнка? Следующий вопрос: а сколько ему лет? Когда говорят, что ему 2,5 года, то ответ очевиден: вы опоздали на 2,5 года. Про российскую сборную по футболу можно сказать одно: вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь.
Кандидатов на хорошую зарплату всегда достаточно: как внутри страны, так и за рубежом. Неважно, придёт отечественный тренер или иностранец — ничего не поменяется. Вы можете поменять тренера, но команду-то вы не поменяете. Разве есть игроки лучше? Нет. При чём тут тренер, если нет футболистов? Вы можете менять тренера, поднимать зарплаты и гонорары, но выступают-то спортсмены, а не тренер. Мы неоднократно меняли специалистов — в том числе иностранных. Если брать другие виды спорта, у нас история тренеров национальной сборной по футболу одна из самых обширных. Пока мы не будем менять ситуацию на начальном тренере и ситуацию в спортивных школах, то никогда не будет сильного состава сборной. Как он может быть, если нет хорошего начального образования?
Ругать наших спортсменов можно, но всё то, что умеют — они показали. Наши амбиции и желания не соответствуют реальности. Наверное, на какое-то время пора понять, что дело не в том, кто будет тренировать сборную, а кто начинает тренировать наших детей. Мало кто знает, но мы рассматриваем вопрос зарплат всех категорий: медицина, культура, образование, военнослужащие… Но только не рассматриваем вопрос зарплаты тренеров.
В первую очередь надо пересматривать не то, кто тренирует сборную, а истоки — откуда к нам приходит резерв, как осуществляется поиск талантов и кто занимается этим поиском: какая зарплата у этих людей, какое положение… Сложно ведь представить, чтобы врач пришёл работать в необорудованный кабинет — при этом тренер почему-то может работать без графиков и нагрузок. Основная наша масса тренеров, которые работают с детьми, — это не спортивная школа, а те, кто работает на спортивных объектах. Спортобъекты, как правило, принадлежат муниципалитетам. То есть тренеры находятся на муниципальном задании. Муниципальное задание с высшим образованием — это 13 000 в месяц. Пока мы не будем это менять, то и иметь ничего не будем. Мы всё время вершки срезаем, при этом не смотрим, откуда растут корешки», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 7 июля 2021
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