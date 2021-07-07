Ходжсон: более чем уверен в победе сборной Англии. Она показывает безупречный футбол

Бывший главный тренер сборной Англии и «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон поделился мнением о шансах англичан на победу в матче 1/2 финала Евро с Данией.

«Я более чем уверен в победе сборной Англии. Команда играет замечательно с самого начала турнира. По сути, они показывали безупречный футбол. Не могу придумать, за что их можно критиковать, хотя уверен, что есть люди, которые находят за что.



Конечно, в футболе есть элемент внезапности, есть случайный шанс. Но я уверен, что Англия сыграет хорошо и это будет отличный матч. Иногда исход встреч решают случайные факторы, и то, что у вас очень хорошая команда, не всегда помогает.



Моя главная надежда сегодня на то, что игра не дойдёт до пенальти. Можно утверждать, что серия пенальти лучше, чем подбрасывание монетки, но это очень жестокий способ проиграть, в частности, из-за того, что игрока, который не забивает пенальти, потом часто клеймят», — цитирует Ходжсона Daily Mail.

Сегодня, 7 июля, сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.