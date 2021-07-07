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В Лиссабоне арестовали президента «Бенфики»

В Лиссабоне арестовали президента «Бенфики»
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Президента «Бенфики» Луиша Филипе Виейру арестовали в Лиссабоне, сообщает O Jornal Economico со ссылкой на SIC Notícias.

По информации источника, функционер был задержан властями после обысков, которые местная налоговая служба проводила на стадионе «Бенфики», в штаб-квартире банка Novo Banco и офисах компаний, связанных с бизнесменом Хосе Антониу душ Сантушем, крупнейшим частным акционером «Бенфики» и хорошим другом Виейры. Президент португальского клуба обвиняется в налоговом мошенничестве и отмывании денег.

Сообщается, что это расследование связано с делом Монте-Бранко, швейцарской преступной группировки, которая занималась мошенничеством и отмыванием денег на территории Португалии и была ликвидирована в 2011 году.

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