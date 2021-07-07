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Сергей Карасёв не будет работать на финале Евро-2020

Сергей Карасёв не будет работать на финале Евро-2020
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Российский арбитр Сергей Карасёв не будет обслуживать финальный матч чемпионата Европы — 2020.

«Всем привет! Евро-2020 — это мощь. Было очень круто! Лечу домой», — написал Карасёв на своей странице в соцсетях и опубликовал фото из аэропорта.

Фото можно посмотреть на странице Сергея Карасёва в «Инстаграме».

Напомним, Карасёв работал на матчах группового этапа и 1/8 финала Евро-2020, а также был назначен резервным арбитром на полуфинальную игру турнира, в которой встретились сборные Италии и Испании (1:1, 4:2 — по пенальти).

Финал чемпионата Европы — 2020 состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Соперником сборной Италии в финальном матче станет победитель противостояния Англия — Дания.

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