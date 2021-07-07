«Рома» купит Руя Патрисиу за € 10 млн и отдаст Пау Лопеса в «Марсель»

«Рома» подпишет контракт с голкипером «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Руем Патрисиу, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Стоимость трансфера составит € 10 млн плюс € 3 млн бонусов. Английский клуб взамен приобретёт другого португальского вратаря — Жозе де Са из «Олимпиакоса».

При этом «Рома» отдаст голкипера Пау Лопеса в аренду «Марселю», о чём будет официально объявлено в ближайшее время.

33-летний вратарь Руй Патрисиу играет за «Вулверхэмптон» с 2018 года, ранее в течение 12 лет он выступал за «Спортинг». Transfermarkt оценивает голкипера в € 10 млн, контракт футболиста с «волками» рассчитан до 2022 года.

Сообщалось, что голкипер сборной Швеции и «Ромы» Робин Ольсен может продолжить карьеру в Испании. Мадридский «Атлетико» ищет запасного вратаря и проявляет интерес к Ольсену. Швед хочет покинуть «Рому» нынешним летом, хотя его контракт действителен до лета 2023 года.