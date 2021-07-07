Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои избежал лишения водительских прав за превышение скорости, сообщает BBC.



По информации источника, инцидент произошёл 6 августа прошлого года на юго-западе Лондона. Автомобиль футболиста двигался со скоростью 90 миль в час (примерно 145 км/ч) на участке с ограничением скорости в 50 миль в час (80 км/ч).



Выступая в суде, Хадсон-Одои признал свою вину и объяснил, что находился под значительным давлением со стороны работы и испытывал проблемы в личной жизни.



«В тот день, когда мой клиент ехал на работу, была перекрыта дорога. Ожидалось, что он прибудет на тренировку в определённое время, и, опасаясь опоздания, он решил увеличить скорость. Это было чрезвычайно глупое решение», — заявил адвокат игрока Оливер Глазго.



Суд оштрафовал Хадсона-Одои на £ 834 (около € 1 тыс.), а к его водительским правам было добавлено шесть штрафных баллов.