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Англия — Дания: составы на матч Евро-2020

Англия — Дания: составы команд на матч 1/2 финала Евро
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Стали известны стартовые составы сборных Англии и Дании на матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2020. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Англия — Дания.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Сака, Стерлинг, Филлипс, Маунт, Кейн.

Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Мехле, Кристенсен, Дилейни, Брейтуэйт, Дамсгор, Стрюгер Ларсен, Хёйбьерг, Дольберг.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.

Победитель пары Англия — Дания сыграет в финале Евро с Италией, которая в своём полуфинале одолела Испанию (1:1, 4:2 пен).

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