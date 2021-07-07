Гол экс-хавбека «Спартака» принёс «Нефтчи» победу над «Динамо» Тб в квалификации ЛЧ
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В первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов тбилисское «Динамо» проиграло бакинскому «Нефтчи». Встреча проходила на стадионе «Динамо-Арена — Борис Пайчадзе» в Тбилиси и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 24-й минуте полузащитник «Нефтчи» Намик Алескеров открыл счёт. Форвард грузинской команды Зоран Марушич забил ответный мяч, однако бывший полузащитник «Спартака» Эмин Махмудов, выступающий за азербайджанский клуб, забил победный мяч на 58-й минуте. Ответный матч состоится 14 июля в Баку.
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд
07 июля 2021, среда. 19:00 МСК
Динамо Тб
Тбилиси, Грузия
Окончен
1 : 2
Нефтчи
Баку, Азербайджан
0:1 Алескеров – 24' 1:1 Марушич – 36' 1:2 Махмудов – 58'
В другом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов польская «Легия» переиграла норвежский «Будё-Глимт». Матч проходил в Норвегии и завершился со счётом 3:2 в пользу гостей. Ответный матч состоится 14 июля в Варшаве.
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