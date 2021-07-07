Салихова — о стратегии «Локомотива»: год назад такая же лежала на столе в «Спартаке»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала появление в Сети новой стратегии «Локомотива».

«Внимательно прочитала все слайды стратегии «Локо», блин, но это déjà vu. Ровно год назад такая же лежала передо мной на столе в «Спартаке». Либо у одной фирмы заказывали, либо Томас решил пошутить над Леонченко, подкинув ему стратегию исполнительного директора Максима Власова, после представления которой он стал «экс». Одно из двух», — написала Салихова в своём телеграм-канале.

Согласно стратегии, которую генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко подготовил к маю, клуб должен стать самым сильным клубом в России и войти в топ-16 клубов Европы. Москвичам нужно выиграть три розыгрыша РПЛ за пять сезонов. Также в целях значатся победа в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА.