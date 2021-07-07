Сергей Семак: у «Зенита» нехватка игроков в центре поля

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Вердером» (2:2) отметил недостаток футболистов в команде.

«У нас нехватка игроков в центре поля. Имеющихся потихоньку подводим. Выходят те, кто больше тренируется. Дугласа пока не наигрываем на этой позиции даже несмотря на то, что Барриос присоединится к нам несколько позже. Почему Кузяев играл высоко? Больше некому. Два наших форварда отсутствуют, Дриусси играет на другой позиции. Одоевский? Нет, я не собирался его менять. Планировали дать ему сыграть полноценный матч», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» — чемпион минувшего сезона Российской Премьер-Лиги. Предстоящий сезон сине-бело-голубые начнут матчем за Суперкубок России с «Локомотивом».