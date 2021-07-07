«Ливерпуль» заключил контракт с болбоем, подавшим мяч Тренту в матче ЛЧ с «Барселоной»
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«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о заключении первого профессионального контракта с 17-летним воспитанником клуба Окли Каннонье.
Каннонье прославился в 2019 году, когда выступил в роли болбоя на ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Барселона» (4:0). На 79-й минуте встречи Каннонье передал мяч защитнику мерсисайдцев Тренту Александер-Арнольду перед подачей углового. Благодаря оперативным действиям болбоя «Ливерпуль» сумел разыграть быструю атаку, которая привела к голу нападающего английской команды Дивока Ориги.
В минувшем сезоне «Ливерпуль» занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступив лишь «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», и квалифицировался в Лигу чемпионов.
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