«Химки» предложили Смольникову контракт с зарплатой 1 млн рублей

«Химки» предлагают защитнику Игорю Смольникову контракт с зарплатой миллион рублей в месяц. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Защитник, расторгший контракт с «Краснодаром», взял время на размышление.



Ранее о намерении «Химок» подписать Смольникова сообщил «РБ-Спорт».

Смольников начинал карьеру в «Торпедо», после чего перешёл в «Локомотив». Из стана железнодорожников он несколько раз уходил в аренду, в том числе в «Ростов», куда перебрался на постоянной основе, а затем сразу же ушёл в «Краснодар». После года в стане «быков» его купил «Зенит», за который он выступал на протяжении семи лет. Прошлым летом Игорь вернулся в «Краснодар», нынешним — покинул стан «быков». В минувшем сезоне защитник провёл 23 матча в Российской Премьер-Лиге и отдал один голевой пас.