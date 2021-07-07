«Локомотив» проиграл «Арису», ведя в счёте после первого тайма

В товарищеском матче на сборах московский «Локомотив» проиграл греческому «Арису». Встреча завершилась со счётом 1:2.

На 3-й минуте встречи счёт открыл защитник «Локомотива» Мацей Рыбус. На 56-й минуте Матео Гарсия забил ответный мяч. Спустя шесть минут Бруно забил победный гол.

Команде Марко Николича предстоит сыграть ещё три матча на сборах: с «Хартбергом», «Целе» и «Ростовом». Сезон для «Локомотива» начнётся матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Встреча за титул пройдёт 17 июля. Чемпионат России команда Марко Николича начнёт домашним матчем с тульским «Арсеналом».

Ранее в товарищеском матче «Локомотив» сыграл вничью с польской «Краковией». Встреча проходила на стадионе «Термен-Арена» в Бад-Радкерсбурге (Австрия) и завершилась со счётом 2:2.