ЦСКА может предложить «Интеру» Щенникова

Защитник ЦСКА Георгий Щенников может стать частью сделки по переходу защитника «Интера» Далберта в московский клуб, сообщает InterLive.it.
«Интер», как сообщалось, просит € 6-7 млн за переход Далберта. Армейцы могут предложить итальянскому клубу обмен на Щенникова, чей контракт заканчивается в 2023 году. При этом самому Далберту нравится идея перехода в ЦСКА.
Сообщалось, что агент 27-летнего бразильского футболиста провёл встречу с ЦСКА. Игрок, вернувшийся после неудачной аренды в «Ренне», не является частью проекта нерадзурри.
Минувший сезон Далберт провёл во французском «Ренне» на правах аренды. Бразилец сыграл в 13 матчах Лиги 1 и сделал одну голевую передачу. Защитник присоединился к миланцам в 2017 году. Его контракт с «Интером» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость левого защитника в € 4 млн.
- 7 июля 2021
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