Пикфорд побил рекорд Бэнкса по сухим минутам подряд среди вратарей сборной Англии

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд побил рекорд по сухим минутам подряд среди вратарей сборной Англии, сообщает Opta.

Пикфорд провёл 721 минуту подряд без пропущенных голов. Он превзошёл результат Гордона Бэнкса, который не пропускал в течение 720 минут. Рекорд был установлен в мае-июле 1966 года.

В матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Англии встречается с национальной командой Дании. Игра в эти минуты проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). К 38-й минуте счёт 1:0 в пользу датской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 30-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор. Этот гол стал первым, которая национальная команда Англии пропустила на этом турнире.