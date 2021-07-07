Миккель Дамсгор стал первым игроком, забившим гол со штрафного на Евро-2020

В матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Англии встречается с национальной командой Дании. Игра в эти минуты проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). К перерыву счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 30-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор, забив гол со штрафного. Таким образом, Дамсгор стал первым футболистом, сумевшим отправить мяч в ворота со штрафного на этом чемпионате Европы.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Решающие встречи состоятся в Лондоне.