В матче полуфинала Евро-2020 Англия — Дания будет дополнительное время

Основное время полуфинального матча чемпионата Европы — 2020 Англия — Дания завершилось со счётом 1:1. Команды сыграют дополнительное время. Если в ходе дополнительного времени сборные не смогут выявить победителя, состоится серия пенальти. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 30-й минуте встречи полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор открыл счёт, забив гол со штрафного. Через 9 минут датский защитник Симон Кьер отправил мяч в собственные ворота и сравнял счёт.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Решающие встречи состоятся в Лондоне.
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