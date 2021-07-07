В матче полуфинала Евро-2020 Англия — Дания будет дополнительное время

Основное время полуфинального матча чемпионата Европы — 2020 Англия — Дания завершилось со счётом 1:1. Команды сыграют дополнительное время. Если в ходе дополнительного времени сборные не смогут выявить победителя, состоится серия пенальти. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 30-й минуте встречи полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор открыл счёт, забив гол со штрафного. Через 9 минут датский защитник Симон Кьер отправил мяч в собственные ворота и сравнял счёт.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Решающие встречи состоятся в Лондоне.