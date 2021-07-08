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Алиоски предложили «Роме» и «Милану». Македонцем интересуется ЦСКА

Алиоски предложили «Роме» и «Милану». Македонцем интересуется ЦСКА
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Защитника сборной Северной Македонии Эзгана Алиоски, который недавно покинул «Лидс Юнайтед», предложили «Роме» и «Милану», сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

Пока игрок ведёт переговоры с «Галатасараем». Ранее московский ЦСКА проявил интерес к защитнику сборной Северной Македонии.

29-летний Алиоски провёл на чемпионате Европы 2020 года три матча в составе Северной Македонии. Защитник забил один гол — в ворота сборной Украины (1:2). Всего за национальную команду Алиоски провёл 46 матчей, забил девять мячей.

В минувшем сезоне Алиоски сыграл за «Лидс Юнайтед» в английской Премьер-лиге 36 матчей, забил два гола, отдал три результативных передачи. До «Лидса» македонский футболист выступал за швейцарские клубы: «Лугано», «Шаффхаузен» и «Янг Бойз».

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