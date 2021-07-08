В финале Евро-2020 сыграют сборные Италии и Англии

В финальном матче чемпионата Европы — 2020 встретятся сборные Италии и Англии. Игра состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).
Напомним, в первом полуфинале Евро-2020 сборная Италии обыграла Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 — по пенальти). На 60-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Италии Федерико Кьеза, подобрав мяч в штрафной, выполнил обводящий удар под дальнюю штангу. На 80-й минуте испанский форвард Альваро Мората сравнял счёт. В серии пенальти успешнее оказалась итальянская команда.
Во второй встрече 1/2 финала турнира сборная Англии одолела национальную команду Дании в дополнительное время (2:1 ДВ). На 30-й минуте встречи полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор открыл счёт, забив гол со штрафного. Через 9 минут датский защитник Симон Кьер срезал мяч в свои ворота. В дополнительное время встречи форвард английской команды Гарри Кейн не сумел реализовать 11-метровый удар, однако удачно сыграл на добивании и вывел сборную Англии вперёд в счёте.
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