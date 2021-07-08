Гарри Кейн признан лучшим игроком матча Англия — Дания

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн был признан УЕФА лучшим игроком матча 1/2 финала Евро-2020 с Данией (2:1 д.в.).

Форвард забил победный гол в дополнительное время встречи.

В матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Англии встречалась с национальной командой Дании. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершилась победой английской национальной команды в дополнительное время.



На 30-й минуте встречи полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор открыл счёт, забив гол со штрафного. Через девять минут английский нападающий Гарри Кейн выполнил разрезающий пас в штрафную на хавбека Букайо Сака, который покатил мяч на форварда сборной Англии Рахима Стерлинга, а датский защитник Симон Кьер в попытке помешать срезал мяч в свои ворота и сравнял счёт. В дополнительное время встречи арбитр Данни Маккели назначил пенальти в ворота сборной Дании. Кейн не сумел реализовать 11-метровый удар, однако удачно сыграл на добивании и вывел сборную Англии вперёд в счёте.



Сборная Англии вышла в финал Евро-2020, где встретится с национальной командой Италии, ранее обыгравшей Испанию (1:1, 4:2 — по пенальти).