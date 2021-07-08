Стерлинг высказался по поводу скандального пенальти в матче Англия — Дания на Евро-2020

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг высказался по поводу спорного пенальти в матче полуфинала чемпионата Европы по футболу 2020 года со сборной Дании (2:1).
«Это было отличное выступление. Нам пришлось копнуть глубже. Мы впервые уступили, но хорошо отреагировали и проявили неплохой настрой. Мы знали, что это будет сложно. Мы оставались терпеливыми. Это ещё один шаг в правильном направлении. Сейчас мы должны сосредоточиться на уик-энде. Это шаг за шагом. Мы знаем, что футбол значит для этой страны. Энергия, атмосфера… Это было на высоте. Теперь нас ждёт Италия. Немного отпразднуем, а затем сосредоточимся на Италии. Пенальти? Я вошёл в штрафную, и он выставил правую ногу. Мяч в сетке ворот — это всё, что имеет значение», — приводит слова Стерлинга BBC.
Напомним, пенальти в ворота датчан был поставлен после падения нападающего англичан Рахима Стерлинга. Нападающий английской команды Гарри Кейн не сумел реализовать 11-метровый удар, однако удачно сыграл на добивании и принёс команде победу.
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