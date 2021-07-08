Гарри Кейн — о победном голе в матче с Данией: это был не лучший мой пенальти

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал выход в финал Евро-2020. В полуфинале турнира команда в овертайме обыграла сборную Англии.
«Невероятно — но какая игра! Прекрасная сборная Дании. Мы работали изо всех сил и добились результата. Мы очень хорошо справились с пропущенным голом. Мы сыграем в финале на домашнем стадионе — это удивительные ощущения. Я выбрал, в какой угол буду бить. Это был не лучший мой пенальти. Иногда ты промахиваешься, но мяч отскакивает к тебе — к счастью, сегодня так и случилось. Мы знаем, что игра против Италии будет очень сложной. Мы проводим отличный турнир. Осталась ещё одна игра до возвращения домой, и мы ждём её с нетерпением», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.
В финале Евро-2020 сборная Англии встретится с Италией.
- 8 июля 2021
-
02:25
-
02:08
-
01:56
-
01:51
-
01:40
-
01:32
-
01:31
-
01:20
-
01:17
-
00:53
-
00:44
-
00:38
-
00:36
-
00:35
-
00:34
-
00:27
-
00:20
-
00:13
-
00:12
- 7 июля 2021
-
23:55
-
23:28
-
23:22
-
23:02
-
23:00
-
22:51
-
22:40
-
22:37
-
22:33
-
22:31
-
22:20
-
22:00
-
21:54
-
21:47
-
21:40
-
21:31