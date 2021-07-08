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Гарри Кейн — о победном голе в матче с Данией: это был не лучший мой пенальти

Гарри Кейн — о победном голе в матче с Данией: это был не лучший мой пенальти
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал выход в финал Евро-2020. В полуфинале турнира команда в овертайме обыграла сборную Англии.

«Невероятно — но какая игра! Прекрасная сборная Дании. Мы работали изо всех сил и добились результата. Мы очень хорошо справились с пропущенным голом. Мы сыграем в финале на домашнем стадионе — это удивительные ощущения. Я выбрал, в какой угол буду бить. Это был не лучший мой пенальти. Иногда ты промахиваешься, но мяч отскакивает к тебе — к счастью, сегодня так и случилось. Мы знаем, что игра против Италии будет очень сложной. Мы проводим отличный турнир. Осталась ещё одна игра до возвращения домой, и мы ждём её с нетерпением», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

В финале Евро-2020 сборная Англии встретится с Италией.

Календарь Евро-2020
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