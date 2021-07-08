Гарет Саутгейт прокомментировал выход сборной Англии в финал Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу своей команды в полуфинальном матче Евро-2020 с национальной командой Дании (2:1).



«Данию многие недооценивали, но они доставили нам действительно много проблем. Они и впрямь проделали невероятную работу. Но самое главное заключается в том, что мы подарили нашим поклонникам и всей нации фантастическую ночь, а путешествие продлится ещё четыре дня», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.



Напомним, в первом полуфинале Евро-2020 сборная Италии обыграла Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 — по пенальти). На 60-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Италии Федерико Кьеза, подобрав мяч в штрафной, выполнил обводящий удар под дальнюю штангу. На 80-й минуте испанский форвард Альваро Мората сравнял счёт. В серии пенальти успешнее оказалась итальянская команда.

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