Стерлинг и Кейн отмечали выход в финал, Шмейхель успокаивал партнёров. Фото победы Англии

7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Англии встречалась с национальной командой Дании. Игра завершилась победой английской национальной команды в дополнительное время (2:1 ДВ).
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после выхода в финал Евро-2020 вспомнил полуфинальный матч со сборной Хорватии на ЧМ-2018 в России. Тогда в полуфинале мундиаля сборная Англии в Москве проиграла Хорватии со счётом 2:1.
«В подобную ночь мы пострадали в Москве, и нам удалось это исправить. Мы должны наслаждаться тем, что находимся в финале, но есть ещё одно серьёзное препятствие, которое нужно преодолеть. Италия — очень хорошая команда. Я думал об этом в последние пару лет. Они в отличной форме, и у них есть защитники, которые прошли через всё. Это отличная игра, которую можно с нетерпением ждать», — приводит слова Саутгейта BBC.
Лучшие кадры с матча Англия — Дания — в фотоподборке «Чемпионата».
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