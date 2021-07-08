Стерлинг и Кейн отмечали выход в финал, Шмейхель успокаивал партнёров. Фото победы Англии

7 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Англии встречалась с национальной командой Дании. Игра завершилась победой английской национальной команды в дополнительное время (2:1 ДВ).



Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после выхода в финал Евро-2020 вспомнил полуфинальный матч со сборной Хорватии на ЧМ-2018 в России. Тогда в полуфинале мундиаля сборная Англии в Москве проиграла Хорватии со счётом 2:1.



«В подобную ночь мы пострадали в Москве, и нам удалось это исправить. Мы должны наслаждаться тем, что находимся в финале, но есть ещё одно серьёзное препятствие, которое нужно преодолеть. Италия — очень хорошая команда. Я думал об этом в последние пару лет. Они в отличной форме, и у них есть защитники, которые прошли через всё. Это отличная игра, которую можно с нетерпением ждать», — приводит слова Саутгейта BBC.



Лучшие кадры с матча Англия — Дания — в фотоподборке «Чемпионата».