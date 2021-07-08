Венгер считает, что судья ошибочно назначил пенальти в ворота Дании в матче с Англией

Бывший главный тренер «Арсенала" Арсен Венгер высказался по поводу спорного пенальти в матче полуфинала чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Англии и Дании. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершилась победой английской национальной команды в дополнительное время (2:1 ДВ).

«Нет пенальти. Я не понимаю, почему в таких ситуациях рефери не идёт и не смотрит на систему VAR. В такой момент он должен быть абсолютно уверен», — приводятся слова Венгера в «твиттере» Get French Football News.

Напомним, пенальти в ворота датчан был поставлен после падения нападающего англичан Рахима Стерлинга. Нападающий английской команды Гарри Кейн не сумел реализовать 11-метровый удар, однако удачно сыграл на добивании и принёс команде победу.

В финале турнира сборная Англии сыграет с Италией. Встреча состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».