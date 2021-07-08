Наставник сборной Дании высказался о спорном пенальти в матче с Англией на Евро-2020

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал назначение пенальти в ворота датчан в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу 2020 года. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершилась победой английской национальной команды в дополнительное время (2:1 ДВ).

«Я этого не вижу. Я просто не вижу в этом наказания. Думаю, это сложно. Одно дело проиграть бой, но сделать это таким образом очень раздражает и жалко ребят. Это очень грустно так покинуть турнир», — приводит слова Юльманна Bt.

Напомним, пенальти в ворота датчан был поставлен после падения нападающего англичан Рахима Стерлинга. Нападающий английской команды Гарри Кейн не сумел реализовать 11-метровый удар, однако удачно сыграл на добивании и принёс команде победу.

В финале турнира сборная Англии сыграет с Италией. Встреча состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».