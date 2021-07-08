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Перед назначением пенальти за нарушение на Рахиме Стерлинге на поле было два мяча

Перед назначением пенальти за нарушение на Рахиме Стерлинге на поле было два мяча
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В момент падения нападающего сборной Англии Рахима Стерлинга в штрафной национальной команды Дании на поле находилось два мяча.

Напомним, пенальти в ворота датчан в полуфинале чемпионата Европы по футболу 2020 года был поставлен после падения нападающего англичан Рахима Стерлинга. Нападающий английской команды Гарри Кейн не сумел реализовать 11-метровый удар, однако удачно сыграл на добивании и принёс команде победу.

Полуфинальный матч между сборными Англии и Дании прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершился победой английской национальной команды в дополнительное время (2:1 ДВ).

В финале турнира сборная Англии встретится с Италией. Матч состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», — начало — 22:00 мск.

Календарь чемпионата Европы по футболу - 2020
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