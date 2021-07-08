Хавбек сборной Дании — о матче с Англией: я очень разочарован. Стою с чувством пустоты
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Полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу 2020 года со сборной Англии. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершилась победой английской национальной команды в дополнительное время (2:1 ДВ).
«Я просто очень разочарован. Стою здесь с чувством пустоты. Мы выкладывались на все сто на протяжении всего турнира, так что это очень неприятное чувство — стоять здесь, ничего не добившись в таком матче», — приводит слова Дамсгора официальный сайт УЕФА.
В финале турнира сборная Англии встретится с Италией, которая в своём полуфинальном матче обыграла Испанию. Встреча состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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