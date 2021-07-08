«ПСЖ» удалил новость о переходе Серхио Рамоса

«Пари Сен-Жермен» опубликовал новость о переходе защитника Серхио Рамоса, однако после этого новость была удалена с официального сайта клуба, сообщает Goal.
В статье говорилось о том, что Рамос будет выступать за парижан под четвёртым номером, а также небольшой комментарий защитника, однако информация была быстро удалена.
Защитник покинул «Реал» в конце июня в связи с истечением контракта. За «Королевский клуб» он выступал с 2005 года. Со «сливочными» Рамос пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.
В прошлом сезоне чемпионата Испании он принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив 2 гола.
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