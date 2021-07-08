«Вильярреал» расторг контракт с Баккой
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«Вильярреал» объявил о расставании с форвардом Карлосом Баккой. Как сообщает пресс-служба клуба, с игроком расторгли контракт, который был рассчитан ещё на один сезон.
34-летний колумбиец выступал за «Вильярреал» с 2017 года. На его счету 145 матчей за команду и 43 гола.
Ранее футболист выступал за итальянский «Милан», испанскую «Севилью», бельгийский «Брюгге», а также колумбийские «Атлетико Хуниор» и «Барранкилью», а также венесуэльский «Минервен». В национальную сборную Колумбии нападающий вызывался с 2010 по 2018 год.
В завершившемся сезоне чемпионата Испании «Вильярреал» с 58 очками занял седьмое место. Бакка провёл в чемпионате 23 матча (девять в основе) забил пять голов и получил одну жёлтую карточку.
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