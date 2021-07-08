Линекер – о Стерлинге: это было одно из величайших выступлений игрока сборной Англии

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал выход команды в финал чемпионата Европы-2020 и высказался об игре Рахима Стерлинга.

«Команды показали шикарную игру. Обе четверки защитников были великолепны. Что касается Рахима Стерлинга, что ж, это было одно из величайших выступлений игрока сборной Англии из всех, что я видел», — написал Линекер в «Твиттере».

В матче 1/2 финала Евро-2020 англичане обыграли национальную команду Дании (2:1). На 104-й минуте встречи нападающий сборной Англии Гарри Кейн вывел свою команду вперёд в счёте. Этот гол стал 10-м для форварда на крупных международных турнирах. Таким образом, Кейн сравнялся с Линекером по количеству забитых мячей на Евро и чемпионатах мира.

В финальном матче Евро-2020 англичане сыграют со сборной Италии, которая в первом полуфинальном матче оказалась сильнее национальной команды Испании (1:1, 4:2 — по пенальти).