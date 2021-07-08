Англия в финале Евро, Василевский, Кучеров и Сергачёв взяли Кубок Стэнли. Главное к утру

Сборная Англии в полуфинале обыграла Данию и поборется за победу в турнире с командой Италии, а клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» с российскими хоккеистами в составе стал победителем Кубка Стэнли – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Сборная Англии одолела Данию в дополнительное время и вышла в финал Евро-2020.
2. «Тампа» обыграла «Монреаль» в 5-м матче финальной серии и стала победителем Кубка Стэнли.
3. Василевский, Сергачёв и Кучеров стали двукратными обладателями Кубка Стэнли.
4. Веснина и Кудерметова обыграли первых сеяных и вышли в 1/2 Уимблдона в парном разряде.
5. «Химки» предложили Смольникову контракт с зарплатой 1 млн рублей.
6. ЦСКА может предложить «Интеру» Щенникова.
7. Роджер Федерер сенсационно проиграл Хуберту Хуркачу в четвертьфинале Уимблдона.
8. Василевский – первый российский вратарь, выигравший «Конн Смайт Трофи».
9. Евролига назвала место проведения «Финала четырёх» в 2022 году.
10. «Локомотив» проиграл «Арису», ведя в счёте после первого тайма.
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